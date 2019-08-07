Манила, , 14:36 — REGNUM

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что никогда не позволит США разместить ядерное оружие в своей стране, чтобы противостоять влиянию Китая, сообщает Sindonews.

Ядерное оружие США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этого никогда не произойдет, потому что я этого не допущу. Я не хочу воевать с Китаем. Вы не можете разместить ядерное оружие на Филиппинах. Этого никогда не произойдет», — заявил Родриго Дутерте.

Глава Филиппин напомнил, что вступление в военный альянс в условиях растущей глобальной нестабильности бесполезно, потому что, в случае войны между ядерными державами, все погибнут.

«Если начнется война, и Китай выпустит все свои ядерные ракеты, а также США и Россия… Великобритания, Франция, это будет означать конец всех нас», — отметил президент.

Напомним, ранее Пекин предупредил Вашингтон, что предпримет все необходимые контрмеры, если Пентагон продолжит свой план размещения наземных ракет вблизи Китая.