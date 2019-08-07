Минск, , 14:35 — REGNUM

«Откровенно сказать, в футбол мы играть не умеем, плавать разучились», — признал 6 августа Александр Лукашенко в ходе совещания по строительству в Минске национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта

Как сообщает президентская пресс-служба, эти «беспрецедентные» объекты планируется возвести за счет безвозмездной технико-экономической помощи КНР. Лукашенко сказал, что «в свое время попросил Си Цзиньпина, чтобы он помог нам в строительстве этих объектов». Он также сообщил, что по этому вопросу были обращения не только к КНР, но и другим странам: «Но там денег не нашлось или желания».

Лукашенко предупредил чиновников, чтобы «получив бесплатные деньги, не волокитили китайцев». Он отметил: «Это они будут строить данный объект. Конечно, из наших материалов, наши люди будут там работать в основном». Причины отказа белоруских подрядчиков от выполнения госзаказа он объяснил так: «Настороженность, не хотят ли министры и большие начальники на чьи-то плечи сбросить ответственность».

"Потому что это не государство, которое не имеет таких национальных объектов», — констатировал Лукашенко.