Москва, , 14:32 — REGNUM

Главы МИД России и Ливана Сергей Лавров и Джебран Басиль обменялись поздравительными телеграммами по случаю 75-й годовщины установления дипотношений между странами, сообщает 7 августа пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что стороны выразили удовлетворение традиционно дружественным характером российско-ливанских отношений.

Кроме того, министры двух стран отметили обоюдный настрой на дальнейшее развитие и укрепление разнопланового взаимодействия не только в двустороннем формате, но и на международных площадках в интересах народов России и Ливана, а также во имя установления мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил председателя Совета министров Ливана Сааду Харири с 75-летием установления дипломатических отношений между странами. Медведев напомнил, что Россию и Ливан связывают дружественные и партнерские отношения.

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