Цхинвал, , 14:20 — REGNUM

Южная Осетия уже сделала встречные шаги по отношению к Грузии, теперь ее очередь, заявил 7 августа журналистам президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Ранее Бибилов назвал условия мирного сосуществования с Грузией — признание геноцида 1919−1920 годов, подписание меморандума о неприменении силы, а также признание независимости Южной Осетии.

Президент отметил, что Южная Осетия делает встречные шаги по отношению к тем этническим грузинам, которые проживают в Ленингорском районе Южной Осетии. Жители района свободно ездят в Грузию, их посещают родственники.

Анатолий Бибилов «Мы открылись, чтобы они свои связи с родственниками не теряли. Этот шаг навстречу, который мы сделали — это мы сделали. А дальше уже, я считаю, шаги, которые необходимы, должны быть все-таки со стороны руководства Грузии»

Президент также заявил о том, что возвращение грузинских беженцев в Южную Осетию невозможно, и отметил, что этнические грузины, проживающие в республике, считают себя частью Южной Осетии.