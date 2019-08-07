Цхинвал, , 14:20 — REGNUM

Осетинский народ должен быть объединен в составе России. Об этом 6 августа заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

«Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации. Не может народ жить разделенный. В одной части, причем меньшей — республика, а другая часть в составе России. Если возвращаться к исторической справедливости, то для осетинского народа (справедливость заключается в том — ред.), чтобы республика Южная Осетия была частью РФ. И уже потом проводить работу для того, чтобы Осетия обратно была единой, без деления на северную и южную. Для осетинского народа это очень важно и жизненно необходимо», — заявил журналистам президент Южной Осетии.

По его мнению, «если народ разделен, то общего развития у этого народа не будет», — сообщает РИА Новости.

Бибилов пояснил: «Есть примеры. Когда-то украинцы и белорусы были одним народом. А сегодня мы что видим? И что нам это (разделение — ред.) даст через 50, 100 лет?».

«Поэтому ни в коем случае идеологию (направленную на объединение, — ред.) менять не надо. Идеология должна быть одна — объединение осетинского народа и развитие этого объединенного этноса в фарватере России и векторе общего развития РФ», — подчеркнул южноосетинский лидер.