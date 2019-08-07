Минск, , 14:17 — REGNUM

Правительство Белоруссии радо кредитованию европейских банков, готово развивать отношения с ЕС и надеется на полное снятие санкций с официального Минска. Об этом 6 августа заявил глава белорусского правительства Сергей Румас в ходе переговоров с главой представительства ЕС в постсоветской республике Андреа Викторин.

Румас сообщил об ожидании подписания соглашения об упрощении визового режима с Евросоюзом осенью 2019 года. Он констатировал: «Последние четыре года мы наблюдаем заметный прогресс в наших отношениях, об этом говорят и цифры растущего товарооборота». С помощью ЕС был запущен ряд проектов, среди которых МОСТ и твининг-проект.

«Еще одним доказательством того, что отношения начинают выходить на новый уровень, является возросшее количество визитов еврокомиссаров в Белоруссию — еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана, еврокомиссара по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтера Эттингера, мы ждем госпожу Могерини (верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. — Прим.)», — цитирует Румаса пресс-служба Совмина Белоруссии.

Викторин в свою очередь отметила, что прогресс в отношениях Белоруссии и Евросоюза можно назвать значительным и обратила внимание, что визиты самого высокого уровня в Минск учащаются, страна активна в «Восточном партнерстве» и Брюссель очень это ценит. Отдельно Викторин отметила усилия белорусского руководства по урегулированию ситуации на Украине.