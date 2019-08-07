Бишкек, , 14:09 — REGNUM

Участники митинга против разработки китайской горнорудной компанией месторождения золота «Солтон-Сары» в Нарынской области Киргизии требуют, чтобы на переговоры с ними приехал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, пишут киргизстанские СМИ.

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Протестующие установили восемь юрт (круглых каркасных жилищ с войлочным покрытием, — прим. ИА REGNUM ) на перевале Долон, где продолжают скапливаться жители окрестных сёл.

В случае если их требования не будут выполнены, митингующие намерены перекрыть автотрассу Бишкек — Торугарт, проходящую от столицы Киргизии до границы с Китаем.

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