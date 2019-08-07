Ашхабад, , 14:07 — REGNUM

Туркменские власти продвигают создание транзитного транспортного коридора «Lapis Lazuli» из Афганистана в Турцию, который будет проходить по территории Туркмении, Азербайджана и Грузии, — пишет «Trend».

Отмечается, что соглашение об этом было подписано между Туркменией, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Афганистаном почти год и четыре месяца назад — в ноябре 2017 года. Стоимость проекта оценивается в $2 млрд (130,4 млрд рублей).

Благодаря новому транспортному коридору туркменские власти надеются повысить уровень экономической интеграции региона и увеличить товарооборот за счет облегчения логистики транзита и упрощения таможенных процедур.

Проект предусматривает налаживание железнодорожного и автомобильного сообщения между афганской провинцией Герат, столицей Туркмении, прикаспийским портом Туркменбаши, столицей Азербайджана, столицей Грузии, грузинскими Поти и Батуми, столицей Турции и турецким Стамбулом.