Бишкек, , 14:05 — REGNUM

Руководство горнорудной китайской компании Zhong Ji Mining приступила к вывозу техники и иностранных рабочих с месторождения Солтон-Сары в Нарынской области Киргизии, сообщает 7 августа издание 24. kg со ссылкой на аппарат правительства.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что на место инцидента снова выехал первый заместитель председателя правительства Киргизии Кубатбек Боронов. В правительстве добавили, что в настоящее время ситуация в регионе стабильная, а общественная безопасность находится под контролем правоохранительных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа правительство Киргизии приостановило деятельность китайской компании Zhong Ji Mining сроком на один месяц. В правительстве сослались на заключение государственной инспекции по экологической и технологической безопасности.

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