Анкара, , 14:09 — REGNUM

Посол Турции в Малайзии Мерве Кавакчи заявила, что Анкара планирует увеличить свои инвестиции в рамках инициативы «И вновь Азия», об этом 7 августа сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы хотим создать условия для переезда турецких бизнесменов в Малайзию, мы хотим увеличить для этого инвестиции, чтобы поднять наши отношения на новый уровень» , — подчеркнула дипломат в комментарии агентству.

Кавакчи добавила, что тесные отношения между двумя странами не отражают их экономическое сотрудничество, которое должно быт значительно ближе.

Для того, чтобы исправить данную ситуацию, посол считает необходимым проработать двустороннее соглашение о свободной торговле, для этой цель премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамед и приезжал в Турцию в июле 2019 года.

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