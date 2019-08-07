Вильнюс, , 13:58 — REGNUM

Следующим еврокомиссаром от Литвы станет действующий министр экономики и инноваций, депутат парламента от крестьян-зелёных Виргиниюс Синкявичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 августа. Такое решение окончательное и утверждено правительством. Кандидатуру Синкявичюса после личной встречи одобрил и президент Литвы Гитанас Науседа.

Какой именно портфель в Еврокомиссии получит Синкявичюс — пока неясно. Сам он после встречи с новой главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен намекнул, что позиция будет связана с вопросами экономики, а портфель «будет важным».

Ранее среди кандидатов в еврокомиссары упоминалась и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.

Синкявичюсу 28 лет. Он экономист по образованию, закончил университет в Великобритании, стажировался в США, в Литве занимал разные должности на госслужбе — от «Почты Литвы», до государственного агентства по привлечению инвестиций Investuok Lietuvoje и администрации «Литовских аэропортов».

Избран в Сейм по списку крестьян-зелёных. Владеет английским, русским и польским языками.

Литву в ЕК сегодня представляет Витянис Андрюкайтис, который отвечает за вопросы здравоохранения и пищевой безопасности. До него от Литвы в Еврокомиссии работал Альгирдас Щемета, а первым еврокомиссаром от Литвы была Даля Грибаускайте. Таким образом, Синкявичюс станет четвёртым еврокомиссаром в литовской истории.