Нью-Дели, , 14:09 — REGNUM

Президент Национальной конференции Джамму и Кашмира Фарук Абдулла сообщил, что местные партии единодушно приняли решение бороться с любой попыткой отменить конституционные положения, гарантирующие особый статус штату. Помимо этого, по мнению политика, партии будут протестовать против попытки разделить данную территорию на несколько частей.

На встрече местных партий, представители решили направить делегацию для встречи с президентом страны, премьер-министром, а также представителями политических партий для того, чтобы проинформировать о последствиях отмены статьи конституции 370.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представители местных партий назвали решение отменить особый статус Джамму и Кашмира неконституционным.

«На встречи глав местных партий было единогласно решено, что необходимо защищать автономию и особый статус Джамму и Кашмира. Решение правительства расценивается как агрессия против народа штата», — заявил Фарук Абдулла.