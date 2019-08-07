Нью-Дели, , 14:19 — REGNUM

Индийские средства массовой информации сообщают, что политическое взаимодействие Индии и Пакистана в ближайшее время не наладится. Это связано, прежде всего, с тем, что возможность посредничества третьей стороны по вопросу решения конфликта по Кашмиру была исключена правительством Нарендры Моди.

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом предложил выступить посредником между странами по проблеме Кашмира. Тем не менее, различные официальные лица Индии, в том числе премьер-министр, выступили категорически против данной инициативы.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», любая встреча министров иностранных дел или премьер-министров двух стран на полях саммита Генеральной Ассамблеи ООН представляется маловероятной, поскольку правительство Моди не желает идти на компромисс. Главным камнем преткновения является проблема трансграничного терроризма, а также проникновение террористических групп в индийский штат Джамму и Кашмир.

Сообщается, что в период с 29 июля по 31 июля террористы из Пакистана предприняли несколько попыток пересечь линию контроля на границе с Индией. Источники сообщают, что одна из них была успешной, и от четырех до пяти террористам удалось проникнуть на территорию Индии.