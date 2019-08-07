Париж, 7 августа 2019, 13:51 — REGNUM
Французский президент Эммануэль Макрон не предлагал президенту Ирана Хасану Рухани стать почетным гостем саммита Группы семи в Биаррице. Об этом сообщил представитель администрации главы Франции, опровергнув распространенные ранее сведения.
Макрон не приглашал Рухани на саммит, запланированный 24 — 26 августа, пояснили ТАСС в администрации. Более подробных комментариев на этот счет не последовало.
Собеседник агентства добавил, что говорить об инвестициях в механизм для расчетов с Ираном INSTEX преждевременно. В приоритете находится выполнение Ираном своих обязательств по ядерной сделке.
Ранее о приглашении Рухани на саммит в Биаррице сообщил телеканал Al Mayadeen. Отмечалось, что Макрон в телефонном разговоре также предложил иранскому президенту проект по вложению в механизм INSTEX $15 млрд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон обсудил противостояние Ирана и США с американским президентом Дональдом Трампом. Эта тема была поднята в контексте инцидентов в Ормузском проливе.
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