Париж, , 13:51 — REGNUM

Французский президент Эммануэль Макрон не предлагал президенту Ирана Хасану Рухани стать почетным гостем саммита Группы семи в Биаррице. Об этом сообщил представитель администрации главы Франции, опровергнув распространенные ранее сведения.

Макрон не приглашал Рухани на саммит, запланированный 24 — 26 августа, пояснили ТАСС в администрации. Более подробных комментариев на этот счет не последовало.

Собеседник агентства добавил, что говорить об инвестициях в механизм для расчетов с Ираном INSTEX преждевременно. В приоритете находится выполнение Ираном своих обязательств по ядерной сделке.

Ранее о приглашении Рухани на саммит в Биаррице сообщил телеканал Al Mayadeen. Отмечалось, что Макрон в телефонном разговоре также предложил иранскому президенту проект по вложению в механизм INSTEX $15 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Макрон обсудил противостояние Ирана и США с американским президентом Дональдом Трампом. Эта тема была поднята в контексте инцидентов в Ормузском проливе.

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