Кигали, , 13:51 — REGNUM

Президент Замбии Эдгар Лунгу и Президент Руанды Поль Кагаме открыли Межрегиональный центр по достижению целей устойчивого развития в Южной Африки. По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», об этом сообщил Министр планирования национального развития Замбии Александр Читеме.

«Правительство Республики Замбии при сотрудничестве с Центром по вопросам достижения целей устойчивого развития в Африке, базирующемся в Кигали, Руанда, официально учредит Центр в городе Лусаке», — отметил Читеме.

Читеме добавил, что Центр был учрежден в результате подписания в сентябре 2018 года соглашения между Правительством Замбии и Центром по вопросам достижения целей устойчивого развития в Африке в городе Нью-Йорке.

По его словам, Межрегиональный центр является международной некоммерческой организацией, которая будет предоставлять техническую поддержку и профессиональные консультации национальным правительствам, различным частным компаниям, образовательным учреждениям в целях ускорения реализации целей устойчивого развития.

Как утверждает Министр, данный Центр поможет странам Южной Африки устранить препятствия, мешающие беспрепятственной реализации целей устойчивого развития и помочь их достичь.