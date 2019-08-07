Додома, , 14:49 — REGNUM

Правительство Южного Судана объявило об отмене визового режима для граждан Танзании с целью развития сотрудничества в регионе.

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», Министр внутренних дел Южного Судана Майкл Чанджик объявил об этом в эфире радио «Tamazuj».

Танзания стала первой страной в Восточноафриканском сообществе (ВАС), установившей безвизовый режим с Южным Суданом.

Со времени присоединения к организации в апреле 2016 года Южному Судану необходимо получать визы во все страны, что является препятствием для взаимодействия с ними в различных аспектах.

«Мы согласились отменить визовый режим, поскольку Танзания также отменила визовый режим для граждан Южного Судана», — подчеркнул Министр.

Чанджик отметил, что власти Южного Судана планируют наладить взаимодействие с гражданами из Уганды и Кении.

«В настоящее время я провожу работу с моими коллегами из Кении и Уганды над способами отмены визового режима, поскольку есть определенные юридические процедуры, которым нужно уделить внимание, прежде чем будет установлен безвизовый режим», — сообщил Министр.

Директор по политике, обороне и безопасности Министерства иностранных дел и сотрудничества в Восточной Африке Танзании Стивен Мбунди, комментируя данный вопрос, заявил, что этот шаг позволит Южному Судану выполнить требования членства в Восточноафриканском сообществе, которые страна не смогла реализовать при вступлении в организацию.

По его словам, благодаря безвизовому режиму с Южным Суданом, танзанийцы смогут совершать поездки в страну для выполнения различных видов деятельности, однако в соответствии с законом им необходимо получить определенные разрешения для этого.