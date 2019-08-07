Вильнюс, , 13:43 — REGNUM

Новый президент Литвы Гитанас Науседа завершает встречи со всеми кандидатами в министры в обновлённом литовском правительстве и сегодня планирует сделать совместное заявление с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом, где, по всей видимости, объявит, что все министры его устраивают, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 7 августа.

По крайней мере его устраивают обе предложенные кандидатуры от партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), которые вошли в правящую коалицию и получили за это два министерских портфеля — глав МВД и министерства транспорта.

На посту МВД будет Рита Тамашюнене — это, судя по заявлению советников президента, желание самого Науседы. Он хотел, чтобы в обновлённом правительстве была хоть одна женщина. Тамашюнене буквально ворвалась в элиту литовской политики в последние месяцы, став заметным политическим деятелем с высокой цитируемостью в СМИ. Недавно она голосовала против возвращения России в ПАСЕ, потом была замечена на вечернем приёме по случаю инаугурации Науседы, куда позвали не то что далеко не всех политиков, но даже не всех председателей парламентский партий. Затем Науседа уже в качестве президента взял её в свой первый официальный визит — в Польшу.

Ярослав Наркевич, которого ранее как раз называли министром внутренних дел, станет министром транспорта. Встреча Наркевича с Науседой состоялась сегодня, после чего советник нового президента, также литовский поляк и в позапрошлом правительстве министр энергетики (также делегированный ИАПЛ-СХС) Ярослав Неверович, дал понять, что Науседу всё устраивает. «Президент делает вывод, что если кандидат будет назначен, то у него будет хороший повод продемонстрировать свою зрелость и готовность представлять государство, а не фрагментарно отдельные группы», — подразумевая под группами, очевидно, польское нацменьшинство, заявил Неверович.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после избрания Науседы новым президентом Литвы, в парламенте была расширена правящая коалиция, в которую теперь входят Союз крестьян и зелёных Литвы, Социал-демократическая партия труда, «Порядок и справедливость» и ИАПЛ-СХС. Из-за расширения коалиции среди партий перераспределись руководящие должности как в парламенте, так и в правительстве.