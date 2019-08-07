Вильнюс, , 13:41 — REGNUM

Антисемитский скандал в Литве, разжигание розни на почве национальности, угрозы евреям, закрытие синагоги в Вильнюсе по соображениям безопасности и офиса Еврейской общины Литвы, всё это выгодно только одной стороне — Кремлю. Об этом сегодня, 7 августа, заявил «патриарх» литовских консерваторов Витаутас Ландсбергис, который сегодня занят активной раздачей интервью различным СМИ, где оправдывается за публичное использование слова «жидовка», в котором он сам не видит ничего оскорбительного. Всю ответственность за скандал он возложил на председателя Общины евреев Литвы Фаину Куклянски.

«Не думает ли она, что сама занимается эскалацией напряжения? Как закрытие синагоги — так специально нагнетая напряжение. Сейчас должно прозвучать на весь мир, что евреев в Литве так страшно преследуют, что они даже закрыли синагогу. Понятно, кому это может быть выгодно — лучшего подарка Кремлю даже не нужно», — заявил Ландсбергис в интервью проамериканскому порталу Delfi.

В интервью агентству BNS Ландсбергис утверждает, что наоборот призывал литовцев «не поддаваться на провокации» и не высказываться против евреев. Использование слова «жидовка», при этом, Ландсбергиса не смущает.

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Куклянски, в свою очередь, оценивает такие слова, как личное оскорбление. «Лично меня слово «жидовка» оскорбляет, я наслушалась этого в школе, мои дети наслушались этого в школе, и, наконец, пришли времена, когда молодёжь стала толерантно относиться друг к другу, когда ситуация в Литве стала космополитская», — в интервью радиостанции Žinių radijas говорила сегодня Куклянски, подчёркивая, что не собирается терпеть подобные оскорбления, особенно от крупных литовских политиков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вильнюсе 6 августа закрылась синагога и офис Общины евреев Литвы. В общине заявили, что получают угрозы — звонками и письмами, а обеспечить безопасность в такой ситуации не представляется возможным. Литовцы критикуют Общину евреев Литвы за то, что литовские евреи приветствовали демонтаж мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке, который принимал активное участие в Холокосте. В Литве многие его считают «национальным героем», а в защиту Норейки и других пособников фашистов в Вильнюсе сегодня, 7 августа, запланирован митинг националистов.