Нью-Дели, , 13:38 — REGNUM

Начальник штаба северного командования вооруженных сил Индии генерал-лейтенант Ранбир Сингх заявил, что Пакистан проводит действия по усилению террористических группировок на индийско-пакистанской границе. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В ходе пресс-конференции по итогам совещания рабочей группы разведывательных ведомств и сил безопасности в Джамму и Кашмире генерал-лейтенант Ранбир Сингх подчеркнул, что пакистанское руководство проводит ускоренное вооружение террористических группировок на индийско-пакистанской границе, а также побуждает террористов предпринимать попытки проникновения на территорию Индии. По словам начальника штаба северного командования вооруженных сил Индии, участились случаи нарушения режима прекращения огня со стороны Пакистана. Генерал-лейтенант Ранбир Сингх отметил, что формирования сил безопасности Джамму и Кашмира предприняли все необходимые меры для обеспечения мира и стабильности в регионе.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 конституции Индии, согласно которой штату была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделен на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано отдельное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Для обеспечения безопасности МВД Индии также распорядилось о размещении в регионе дополнительных формирований сил безопасности общей численностью 8000 человек. 6 августа парламент Индии одобрил указанные нововведения. Действия Нью-Дели были восприняты Исламабадом как недружественные.