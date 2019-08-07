Нью-Дели, , 13:54 — REGNUM

Ведущая оппозиционная партия Индии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) выступила с критикой правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП), назвав действия федерального правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди «конституционным травести». Об этом 6 августа сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В ходе дебатов в парламенте Индии по вопросу Кашмира лидер ИНК Маниш Тевари подчеркнул, что федеральное правительство не может самовольно изменять границы штатов или изменять конституционный статус субъектов федерации без согласия законодательного собрания штата или союзной территории. По словам деятеля оппозиции, действия кабинета министров во главе с Нарендрой Моди не соответствуют духу конституции Индии. «Сложившееся положение напоминает конституционное травести», — заключил Маниш Тевари.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 конституции Индии, согласно которой штату была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделен на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано отдельное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Для обеспечения безопасности МВД Индии также распорядилось о размещении в регионе дополнительных формирований сил безопасности общей численностью 8000 человек. 6 августа парламент Индии одобрил указанные нововведения.