Москва, , 13:34 — REGNUM

Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе обсуждения проблематики урегулирования ситуации в Донбассе была акцентирована важность неукоснительного соблюдения режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения.

В ходе разговора российский лидер подчеркнул, что для деэскалации конфликта необходимо, в первую очередь, исключить дальнейшие обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донбасса, которые приводят к жертвам среди мирного населения.

«Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договоренностей», — говорится в сообщении.

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Кроме того, лидеры двух стран обсудили перспективы взаимодействия в «нормандском формате».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский призвал страны — участницы «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина) собраться для возобновления переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. По его словам, призыв связан с гибелью четырех боевиков ВСУ в Донбассе.

Напомним, ранее в Минобороны Украины заявили, что 6 августа вследствие двух обстрелов украинских позиций в Донбассе были убиты четверо боевиков ВСУ.

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