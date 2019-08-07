Нью-Дели, , 15:32 — REGNUM

Члены ведущих оппозиционных партий Индии поддержали решение правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Хотя большинство оппозиционных партий официально выступили против действий федерального правительства под руководством правящей Бхаратия джаната парти (БДП), многие деятели оппозиции поддержали Нарендру Моди и проголосовали за отмену особого статуса штата Джамму и Кашмир. Например, одобрил нововведения член верхней палаты парламента Индии и выдающийся деятель оппозиционной Бахуджан самадж парти (БСП) Сатиш Мишра. Неожиданно политику Бхаратия джаната парти поддержали некоторые лидеры ведущей оппозиционной партии страны — Индийского национального конгресса (ИНК). Так, за отмену особого статуса Джамму и Кашмира проголосовал Джьотирадитья Шинде, член многих руководящих органов ИНК. Другой высокопоставленный деятель Индийского национального конгресса и лидер фракция ИНК в верхней палате федерального парламента Бхубанешвар Калита даже подал в отставку в знак поддержки политики БДП в отношении Кашмира.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделен на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано отдельное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Для обеспечения безопасности МВД Индии также распорядилось о размещении в регионе дополнительных формирований сил безопасности общей численностью 8 000 человек. 6 августа парламент Индии одобрил указанные нововведения.