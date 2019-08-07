Нью-Дели, , 14:38 — REGNUM

Лидер ведущей оппозиционной партии Индийский национальный конгресс (ИНК) Рахул Ганди заявил, что раздел штата Джамму и Кашмир на два федеральных субъекта представляет угрозу для национального единства Индии. Об этом 6 августа сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

В своём аккаунте в Twitter Рахул Ганди обвинил правящую Бхаратия джаната парти (БДП) в превышении властных полномочий. Лидер ИНК заявил: «Произвольный раздел штатов, арест избранных народом оппозиционных лидеров и нарушение Конституции не смогут сплотить нацию». По словам Рахула Ганди, Индия — это прежде всего люди, а не участки земли.

Напомним, что 5 августа министр внутренних дел Индии Амит Шах объявил об отмене статьи 370 Конституции Индии, согласно которой штату была предоставлена широкая автономия во внутренних делах. Впоследствии штат будет разделен на два субъекта федерации: Джамму и Кашмир, где будет избрано отдельное законодательное собрание, и Ладакх, управление которым будет осуществляться федеральным правительством напрямую. Для обеспечения безопасности МВД Индии также распорядилось о размещении в регионе дополнительных формирований сил безопасности общей численностью 8 000 человек. 6 августа парламент Индии одобрил указанные нововведения.