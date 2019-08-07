Аддис-Абеба, , 13:49 — REGNUM

Руководство штата Эфиопское Сомали в Эфиопии признало, что недооценило рекомендации госдепа США в отношении поездок, согласно которым американским гражданам настойчиво не рекомендуется въезжать в восточную часть Эфиопии и в штат Эфиопское Сомали, в частности.

Правительство США, 29 июля 2019 года, выпустило туристические рекомендации, предупреждающие своих граждан, чтобы они воздержались от посещения региона. «Не стоит приезжать в Эфиопское Сомали из-за возможных гражданских беспорядков, актов терроризма, похищений людей и высокой опасности детонации не обнаруженных наземных мин», — говорится в туристическом сообщении. Это заявление, особенно в отношении сомалийского региона, было сделано после того, как региональное правительство хвасталось улучшением условий безопасности в регионе. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс The Ethiopian Reporter.

Однако после ряда инцидентов со стрельбой на востоке страны, вопрос безопасности стал особенно остро. Вплоть до того, что руководство штата решило отказаться от предоставленных гарантий безопасного посещения региона. Пресс-секретарь правительства штата Мохамед Олад позже заявил, что несмотря на то, что сомалийские региональные силы безопасности держат ситуацию под контролем, все же следует соблюдать повышенную осторожность при посещении штата иностранцами и, желательно, на время вообще отложить все запланированные визиты. Тем не менее, пресс-секретарь отказался признавать причиной неспособность властей штата обеспечить безопасность в регионе. По его словам, главным препятствием является, скорее, проблема перебоев в путевом сообщении и коммуникациях, но не высокий шанс возникновения гражданских волнений.

Помимо полного запрета на поездки в сомалийский регион, консультативная служба США также просила своих граждан пересмотреть запланированные поездки в южную Эфиопию, регионы Годжи и Бенишангуль-Гумуз, а также в пограничные районы с Суданом, Эритреей, Кенией и Южным Суданом.