Аддис-Абеба, , 16:06 — REGNUM

Председатель Комиссии Африканского союза (КАС) Муса Факи Мухаммад, а также Министерство иностранных дел Эфиопии и Администрация президента США приветствовали подписание Конституционного соглашения о создании переходного правительства в Судане между военным советом и национальным фронтом освобождения страны. Председатель КАС в своем заявлении отметил, что достигнутое соглашение закладывает основы для демократического перехода власти в Судане и является важным достижением для Африки в ее стремлении решать самим свои собственные проблемы. Об этом сообщает эфиопский новостной ресурс Fana.

МИД Эфиопии в письме, направленном новому переходному правительству, также воспользовался возможностью поздравить политических деятелей Судана, как гражданских, так и военных, которые смогли преодолеть свои разногласия, поставив общие интересы народа превыше всего. Эфиопское внешнеполитическое ведомство также подтвердило неизменную приверженность в своей поддержке народа и властей Судана в их стремлении к дальнейшему примирению и процветанию.