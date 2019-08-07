Аддис-Абеба, , 14:55 — REGNUM

Эфиопская комиссия по этике и противодействию коррупции была расформирована после того, как власти страны передали ее полномочия и обязанности генеральному прокурору и федеральным полицейским управлениям Эфиопии, о чем заявил заместитель главы комиссии г-н Веду Ате. Мандат комиссии, включая право расследовать дела и выдвигать обвинения против подозреваемых в коррупции, был передан силовым ведомствам Эфиопии по решению парламента страны. Об этом сообщило эфиопское новостное агентство Ezega.

При этом заместитель комиссара выразил недоумение, по поводу того, что решение о роспуске комиссии было принято властями без многосторонних обсуждений и межведомственных консультаций.

Правительство Эфиопии учредило комиссию по борьбе с коррупцией в 2001 году. С 2007 года семь из девяти региональных правительств штатов создали свои собственные комиссии для борьбы с коррупцией и противодействию ей на локальном уровне. В октябре 2013 года комиссия возбудила очень громкое коррупционное дело против высокопоставленных государственных чиновников и видных бизнесменов Эфиопии. По итогам проведенной крупномасштабной операции, в ходе которой было задержано около 60 высокопоставленных лиц страны, правительство заявило об ущербе от коррупционных правонарушений на сумму 23 млн долларов США.

Между тем, политики Эфиопии периодически критиковали комиссию за лояльность к влиятельным чиновникам и бизнесменам. Они утверждали, что комиссия редко проводила расследования относительно средств и имущества высокопоставленных правительственных лиц и военного руководства страны.