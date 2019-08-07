Киев, 7 августа 2019, 13:27 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана ещё 25 июня 2019 года. Об этом украинский лидер заявил 6 августа в ответе на электронную петицию, опубликованную на официальном сайте президента Украины.
Напомним, Андрей Богдан является юристом украинского олигарха Игоря Коломойского. 1 августа стало известно о том, что он написал заявление «об увольнении по собственному желанию с момента желания».
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