Киев, , 13:27 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Богдана ещё 25 июня 2019 года. Об этом украинский лидер заявил 6 августа в ответе на электронную петицию, опубликованную на официальном сайте президента Украины.

«По поднятому в петиции вопросу отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 года № 434 А. Богдан уволен с должности главы администрации президента Украины», — сказано в ответе.

Напомним, Андрей Богдан является юристом украинского олигарха Игоря Коломойского. 1 августа стало известно о том, что он написал заявление «об увольнении по собственному желанию с момента желания».

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