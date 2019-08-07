Цхинвал, 7 августа 2019, 13:20 — REGNUM
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что условиями нормализации отношений с Грузией являются признание геноцида осетинского народа Грузией и независимости Южной Осетии. Об этом сообщает 7 августа ИА Рес.
Как указал президент, между странами не может быть никаких отношений не может быть без признания этого геноцида и без подписания меморандума о неприменении силы и признания республики Южная Осетия.
По мнению Бибилова, сегодня в Грузии нет таких политиков, которые бы имели мужество сделать это. Президент отметил зависимость грузинской политики от США и назвал Закавказье «пороховой бочкой».
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