Цхинвал, , 13:20 — REGNUM

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что условиями нормализации отношений с Грузией являются признание геноцида осетинского народа Грузией и независимости Южной Осетии. Об этом сообщает 7 августа ИА Рес.

Южная Осетия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал президент, между странами не может быть никаких отношений не может быть без признания этого геноцида и без подписания меморандума о неприменении силы и признания республики Южная Осетия.

По мнению Бибилова, сегодня в Грузии нет таких политиков, которые бы имели мужество сделать это. Президент отметил зависимость грузинской политики от США и назвал Закавказье «пороховой бочкой».

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