Анкара, , 14:26 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы ожидаем от США принятия конкретных мер как по выдаче в нашу страну главарей террористической организации Фетхуллаха Гюлена, так и по окончанию поставок оружия Рабочей партии Курдистана. В этой связи я хочу напомнить, что мы сохраняем цель стать членом Европейского Союза. Если ЕС хочет стать мировым актором, для начала он должен заполучить нас».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Членство Турции в ЕС не должно приноситься в жертву амбициям нескольких стран. Мы же, несмотря ни на что, уже полвека с позитивной повесткой продолжаем свою борьбу за членство в ЕС».

Турецкий лидер добавил: «Мы хотим обеспечить нашим гражданам возможность беспрепятственно использовать свои права, своевременно разобравшись с последними 6 критериями, оставшимися в вопросе безвизового режима. Наша стратегия судебной реформы в этой связи станет особенно значимым шагом. Я верю в то, что с началом нового парламентского периода наш Меджлис проведет все необходимые процедуры, связанные с пакетом судебной реформы».