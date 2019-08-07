Москва, , 13:18 — REGNUM

Джон Хантсман работал профессионально и был в целом корректен в отношениях с российской властной элитой, однако ухудшение российско-американских отношений не дало ему шансов на эффективную работу, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 7 августа, глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, комментируя отставку посла США в России.

Об отставке посла стало известно вечером 6 августа. В МИД РФ, комментируя эту отставку, отметили, что «внутриполитическая конъюнктура в США» не дала Хантсману «реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений».

«Отставка Хантсмана закономерна. Прежде всего, в 2017-м, когда решался вопрос о его назначении на этот пост, были утечки о том, что он приезжает в Москву только на два года. Эта информация, судя по всему, подтверждается.

Теперь ему предстоит возвращение в американскую политику и выдвижение на пост губернатора штата Юта. Хантсман — серьёзный политический игрок. Он был профессионален, доброжелателен, не делал резких шагов, был в целом корректен в отношениях с российской властной элитой.

Однако непрерывное и значительное ухудшение российско-американских отношений не давало ему шансов на эффективную работу в России», — отметил Дмитрий Орлов.