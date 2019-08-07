Исламабад, , 13:54 — REGNUM

6 августа премьер-министр Пакистана Имран Хан распорядился сформировать специальный комитет для подготовки решений по проблеме Кашмира.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, глава правительства создал комитет, в который вошли министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, замминистра иностранных дел Сохаил Махмуд, специальный посланник премьера Ахмед Билал Суфи, а также генеральный прокурор Анвар Мансур Хан, представители высшего командования и военной разведки. Как отмечается в официальном заявлении правительства, задача комитета — подготовка правовых, политических и дипломатических решений по проблеме Кашмира.

Ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания.