Исламабад, , 15:00 — REGNUM

6 августа министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши рассказал о результатах сессии Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Джидде (Саудовская Аравия) по вопросу Кашмира.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава внешнеполитического ведомства Пакистана отметил, что ОИС осудила действия Индии в Кашмире, в том числе лишение штата особого статуса и его разделение на две отдельные союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. По словам министра, в ОИС признали, что своим шагом Индия «ставит жизни 1,5 миллиардов человек в Южной Азии под угрозу». На экстренном заседании контактной группы по Кашмиру в ОИС обсуждалась реальная возможность столкновения между Индией и Пакистаном.

Решение правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди по Кашмиру, оформленное спешно принятым специальным президентским указом, означает прекращение особого статуса штата, который, как ожидается, будет разделен на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания.