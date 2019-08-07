Исламабад, , 14:10 — REGNUM

6 августа премьер-министр Пакистана Имран Хан, выступая в Национальной ассамблее (нижняя палата парламента), заявил, что решение Нью-Дели о лишении штата Джамму и Кашмир особого статуса будет иметь глобальные последствия.

Имран Хан Insaf.pk

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер-министр Пакистана Имран Хан отметил, что осознал нежелание Индии вести переговоры во время саммита ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) в Бишкеке. По словам премьера, после внесения поправок в Конституцию Индии борьба жителей Кашмира за свободу начнется с новой силой, и ее невозможно будет остановить. Имран Хан также предупредил об опасности войны между Индией и Пакистаном в случае, если ситуация в Кашмире продолжит обостряться. Он также пообещал, что вопрос о статусе Кашмира будет поднят «на всех международных площадках», в том числе и в Совете Безопасности ООН.

Решение правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди по Кашмиру, оформленное спешно принятым специальным президентским указом, означает прекращение особого статуса штата, который, как ожидается, будет разделен на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания.