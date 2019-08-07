Исламабад, , 14:51 — REGNUM

6 августа Министерство иностранных дел Китая осудило лишение индийского штата Джамму и Кашмир особого статуса и его разделение на две отдельные союзные территории.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай всегда противостоял включению китайской территории в западном секторе китайско-индийской границы в индийскую юрисдикцию, этой позиции КНР придерживается и сейчас. По словам Хуа Чуньин, Индия продолжает подрывать территориальный суверенитет Китая, в одностороннем порядке изменяя внутреннее законодательство. По мнению ведомства, такой поход неприемлем.

Решение правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди по Кашмиру, оформленное спешно принятым специальным президентским указом, означает прекращение особого статуса штата, который, как ожидается, будет разделен на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания.