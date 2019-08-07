Исламабад, , 14:41 — REGNUM

6 августа Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что Индия перешла от оккупации к аннексации в Кашмире.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, на своей странице в социальной сети «Твиттер» официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что Индии не удастся претворить в жизнь свои замыслы в отношении Кашмира. Он также создал специальный хештег, который может использоваться другими видными деятелями и простыми пользователями для выражения своей позиции по проблеме Кашмира. Представитель министерства еще раз выразил солидарность с народом Кашмира.

Решение правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди по Кашмиру, оформленное спешно принятым специальным президентским указом, означает прекращение особого статуса штата, который, как ожидается, будет разделен на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания.