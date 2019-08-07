Мадрид, , 14:46 — REGNUM

Испанское правительство разрабатывает поправку к закону «О признании и защите жертв терроризма» от 2011 года, один из пунктов которой может включать штрафы в отношении муниципалитетов, разрешающих устраивать праздник в честь освобождения из тюрьмы отбывших наказание членов Баскской террористической организации (ЭТА). Об этом сообщает испанское новостное издание El Mundo.

Делегат от правительства в Стране Басков Хесус Лоса отметил, что одна из задач поправки заключается в том, чтобы не допускать проведения мероприятий, подобных тем, что произошли в конце июля в Эрнани и Оньяти. Во время выхода из тюрьмы бывшего лидера ЭТА Хосе Хавьера Сабалеты, отбывшего 29-летний срок, и Хавьера Угарте, одного из похитителей Хосе Антонио Ортеги Лары, освобожденного после 22 лет заключения, его родственники и друзья устроили праздник.

Правительство обеспокоено тем, что подобные события могут оскорблять чувства жертв терроризма, и считает, что в данном вопросе необходимо занять более принципиальную позицию.