Сеул, , 14:52 — REGNUM

Парламент Южной Кореи ратифицировал соглашение о свободной торговле с пятью странами Центральной Америки. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Сеул

С октября будут отменены пошлины на 95% товаров. Соглашение о свободной торговле будет действовать с Коста-Рикой, Сальвадором, Гондурасом, Никарагуа и Панамой.

Переговоры между странами велись ещё с 2015 года, и главы государств подписали соглашение в декабре 2018 года. Впрочем, ратифицировано соглашение было лишь сейчас. Аналогичные процедуры уже были выполнены в Сальвадоре, Никарагуа и Коста-Рике. При этом, парламенты Гондураса и Панамы пока не ратифицировали соглашение, что может вызвать задержки в снятии торговых барьеров, опасаются в Сеуле.

Кроме того, Южная Корея ранее установила зону свободной торговли с другими странами этой части света — США, Канадой, Чили, Перу и Колумбией.