Сеул, , 14:43 — REGNUM

Только на прошлой неделе южнокорейский парламент одобрил увеличение расходной части бюджета страны, однако дополнительных средств надолго не хватит. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства финансов.

75%, или 3,6 млрд долларов, будут израсходованы до октября — этого требуют обстоятельства, пояснили в ведомстве. Главным образом, деньги будут направлены на противодействие санкциям Японии, борьбу с загрязнением воздуха и на антикризисные меры на фоне замедления экономического роста.

Проект увеличения бюджета обсуждался в Национальном собрании с апреля, однако противоборствующие партии до недавнего времени не могли прийти к консенсусу. Лишь введение Токио экспортных ограничений, пагубно сказывающихся на южнокорейской промышленности, позволило преодолеть разногласия. По всей видимости, вскоре парламентариям придётся вновь обсуждать дальнейшее увеличение бюджета, полагают политологи.