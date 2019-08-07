Сеул, , 14:02 — REGNUM

Экономическое сотрудничество с Северной Кореей может принести пользу обеим странам и позволит преодолеть негативные последствия от конфликта с Японией. Такое мнение высказал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на совещании кабинета министров, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Объединённые силы Юга и Севера Кореи смогут стать противовесом экономическому доминированию Японии в регионе, убеждён глава государства. Сейчас экономика Южной Кореи испытывает серьёзные трудности, которые к тому же усугубляются введением экспортных ограничений со стороны Японии. Что касается КНДР, то эта страна обладает большим внутренним рынком в 25 миллионов человек, а также мощной промышленной базой. В свою очередь, Юг мог бы предоставить инвестиции и технологии, что придало бы мощный импульс развитию северокорейской экономики.

Впрочем, президент подчеркнул, что прежде необходимо добиться полного ядерного разоружения КНДР на основе мирного переговорного процесса. Ни о каком сотрудничестве не может идти и речи, пока сохраняются также и санкции ООН.