Москва, , 12:58 — REGNUM

Законопроект, упрощающий создание искусственных островов и насыпей, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

Правительство предлагает отказаться от аукционов при создании искусственных земельных участков и действовать на основании соглашений.

Вместе с тем с 2011 года (принятия закона, разрешающего создание искусственных островов) было проведено только девять аукционов в отношении создания искусственных земельных участков на водных объектах, в том числе в Ульяновской области, Камчатском крае, Приморском крае, Республике Дагестан, Челябинской области, отмечают авторы.

Вместе с тем уже предусмотрена возможность заключения договоров без проведения открытого аукциона уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с лицом, осуществляющим создание морского порта или расширение территории морского порта на основании соответствующего решения правительства. С 2015 года по настоящее время, заключено 26 таких договоров о создании искусственных земельных участков без проведения аукциона.

Также правительство упрощает строительство насыпей близ портов. Согласно поправкам, получение разрешения на создание искусственного земельного участка не требуется в случае если создание искусственного земельного участка предусмотрено решением о создании морского порта или расширении территории морского порта.

«Принятие проекта федерального закона позволит России занять более высокую позицию в международных рейтингах в части уменьшения общего числа дней, требуемых для строительства объектов капитального строительства», — отмечают авторы.