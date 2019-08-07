Пермь, , 12:55 — REGNUM

Шестикратный чемпион мира по паралимпийскому тхэквондо Владислав Кричфалуший получит более 1,2 млн рублей на приобретение квартиры в Перми. Решение принято сегодня, 7 августа, на заседании правительства Пермского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

На приобретение жилья для выдающихся спортсменов в бюджете Прикамья на 2019 год предусмотрено 5 млн рублей. Казенные деньги предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе выплаты пермским спортсменам и тренерам на приобретение (строительство) жилья. Средства могут быть потрачены получателями на приобретение жилого помещения на первичном или вторичном рынке жилья; долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома; строительство индивидуального жилого дома; участие в жилищных, жилищно-строительных или жилищных накопительных кооператива.

Добавим, Владислав Кричфалуший родился в городе Березники Пермского края в 1995 году. В четырехлетнем возрасте он лишился обеих рук из-за удара током. Тхэквондо начал заниматься в 2009 году. За десять лет спортсмен шесть раз завоевал титул чемпиона мира.