Тегусигальпа, 7 августа 2019, 14:17 — REGNUM
5 августа в Гондурасе политические организации во главе с оппозиционной партией «Свобода и реформирование», профсоюзы и общественные движения вновь вышли на улицы и потребовали отставки президента Хуана Эрнандеса, на сей раз из-за его причастности к наркотрафику. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina. Очередная общенациональная акция протеста началась после того, как прокуратура Нью-Йорка обнародовала данные, согласно которым Эрнандес использовал 1,5 млн долларов, вырученных от сотрудничества с наркодельцами, на политическую кампанию. В документе утверждается, что Эрнандес покрывает наркоторговцев на протяжении всего своего президентства.
Брат же президента Тони Эрнандес вместе с бывшим мэром города Эль-Параисо Александером Кордоне обвиняется в осуществлении серии сделок по перевозке наркотиков. Авторы документа также заявляют, что в 2010 г. Эрнандес получил место председателя Национального конгресса [гондурасский парламент] вследствие подкупа ряда депутатов наркокартелями.