Абакан, , 12:52 — REGNUM

Основной проблемой нынешнего правительства Хакасии является кадровый вопрос. Об этом мэр Абакана (столицы Хакасии — прим. ИА REGNUM ) Николай Булакин заявил в эфире местного канала «Абакан 24».

Вопросы у градоначальника вызывает, в частности, подбор министров, руководителей высшего и «чуть ниже высшего» звена.

«Проблема так называемых «варягов». Скажу с надеждой на понимание, даже более остро. Республику, встречал такое выражение, рассматривают уже как маслоотстойник для кадров, не нашедших себя или не проявивших себя, или с какими-то проблемами, со всей территории России», — заявил Николай Булакин, добавив, что «это очень нежелательно».

По его мнению, команду надо набирать из местных кадров, «хорошо адаптированных» к региону.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Хакасию по итогам второго тура губернаторских выборов возглавил молодой коммунист Валентин Коновалов. Вступив в должность, Коновалов назначил руководителем администрации главы Хакасии уроженца Тульской области Богдана Павленко, который до этого был главой города Донской (Тульская область). В июле 2019 года Павленко ушёл в отставку с этой должности.

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Сейчас среди так называемых «варягов» в команде Валентина Коновалова значатся Константин Харисов из Казани (и. о. заместителя главы Хакасии) и Юлия Исмагилова, также уроженка Казани (замглавы Хакасии, постоянный представитель республики).