Гавана, , 13:56 — REGNUM

Куба впервые приняла участие в Армейских играх (Армейские игры-2019) в рамках укрепления сотрудничества с Россией. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Бригадный генерал Диего Кобас Санс, руководитель боевой подготовки Революционных вооруженных сил, сообщил, что кубинская делегация впервые участвует в Армейских играх по приглашению Министерства обороны России. По словам чиновника, кубинские команды участвуют в соревнованиях по танковому биатлону и прыжкам с парашютом. «Куба хорошо подготовилась, и мы надеемся получить наилучшие результаты», — сказал Кобас Санс.

«Мы знаем, что конкуренция сильна, но мы сделаем все возможное, чтобы добиться здесь достижений, которых заслуживают кубинский народ и наши Революционные вооруженные силы», — заверил бригадный генерал.

«Наше участие [в соревнованиях] представляет собой ещё один шаг в обмене и сотрудничестве, которое всегда существовало между русским и кубинским народами», — заявили военные, приехавшие на Игры.