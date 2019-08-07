Сараево, , 14:13 — REGNUM

Сербский представитель и член президиума БиГ (Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что спустя девять месяцев ведения переговоров было достигнуто соглашение о создании Совета министров в Боснии и Герцеговине, которое должно быть реализовано за 30 дней с момента подписания. Об этом сообщает боснийская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Боснии и Герцеговины.

На пресс-конференции Милорад Додик заявил, что соглашение отражает национальные интересы, которым должен следовать будущий Совет министров.

«Данное решение разблокирует деятельность Палаты представителей и Палаты народов, а также создаст условия для работы совместных учреждений на федеральном уровне в БиГ», — сказал Додик.

Он подчеркнул, что ожидает общественной поддержки со стороны энтитетов БиГ как Республики Сербской, так и Федерации Боснии и Герцеговины. Член президиума добавил, что, если соглашение не будет выполнено в течение 30 дней, это будет означать, что БиГ находится в глубоком политическом кризисе и его суверенитет окажется под сомнением.

Он также призвал Европейский союз поддержать соглашение о создании Совета Министров.

«Я также призываю европейских чиновников поддержать соглашение», — добавил Додик.