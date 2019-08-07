Киев, , 12:58 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому на Украине электрокары будут иметь номера зелёного цвета, сообщил 6 августа телеканал 112.ua.

Закон № 10 405 обязал МВД, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и другие украинские министерства и ведомства в течение полугода ввести новые номера, а также дорожные знаки «Для электромобилей», «Кроме электромобилей», «Станция зарядки электромобилей».

В Административный кодекс Украины введена соответствующая статья, предусматривающая штраф за остановку или стоянку на местах, предназначенных для электрокаров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины ратифицировал соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

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