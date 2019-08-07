Белград, , 13:55 — REGNUM

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович, комментируя празднования 24-ой годовщины в Хорватии по случаю начала проведения операции «Буря» (Хорватская военная операция, проведенная в 1995 году против Сербской Краины), заявила, что вряд ли можно добиться успеха на чьем-либо горе. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«Не думаю, что в этом мире можно добиться успеха на слезах и страданиях других людей» — заявила Михайлович.

Она напомнила, что для Сербии проведение операции «Буря» стало трагическим событием, в ходе которого которого 250 000 сербов было изгнано из Хорватии и более 1000 убито.

Она подчеркнула, что Сербия и Республика Сербская должны сохранить память, о страшных событиях 4 августа.

«Почему-то раньше на это не обращали внимание, и никто не хотел говорить об этом. Мы, сербы, помним про 4 августа. При этом, мы не должны забывать, что Сербия идет по пути современного государства. Мы согласны вести диалог со всеми, но позвольте нам сохранять свои воспоминания о тяжелом для нас времени» — сказала Михайлович.