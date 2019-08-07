Цхинвал, , 12:40 — REGNUM

Власти Южной Осетии намерены признать геноцидом военную операцию Грузии на территории республики в 2008 году. Об этом 7 августа заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

По его словам, то, с какой яростью грузинские военные «уничтожали простых беженцев на повороте на Дорогу жизни, интенсивность обстрела Цхинвала, населённых пунктов, то количество погибших, которое было, — это тоже не может не считаться геноцидом осетинского народа.

«Да. Об этом идёт разговор», — заявил Бибилов, отвечая на вопрос журналиста РИА Новости, намерены ли власти республики признать события 2008 года геноцидом.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия предприняла вооруженную агрессию против Южной Осетии. В результате массированного артиллерийского обстрела столицы республики — города Цхинвал и прилегающих районов погибли сотни человек.

Россия приняла решение о проведении операции по принуждению агрессора к миру. Российские военные вытеснили грузинские войска за пределы Южной Осетии. За пять дней военных действий погибли более тысячи человек, в том числе 72 российских военнослужащих.

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