Ростов-на-Дону, 7 августа 2019, 12:40 — REGNUM
На должность начальника Ростовской таможни назначен полковник таможенной службы Алексей Гуков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного таможенного управления. Соответствующий приказ Федеральной таможенной службы вышел 6 августа 2019 года.
Алексею Гукову 47 лет, он уроженец Куйбышева, имеет высшее образование. В таможенных органах работает с 1996 года. Последняя должность до назначения в Ростовскую таможню — пост начальника службы организации таможенного контроля Уральского таможенного управления.
Ранее полковник таможенной службы Алексей Яковенко был назначен начальником Миллеровской таможни.