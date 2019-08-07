Минск, , 12:39 — REGNUM

Белорусский президент Александр Лукашенко не приветствует распад Евросоюза, считает потерей выход Великобритании из его состава, однако видит в этом дополнительные возможности для Минска. Об этом он заявил 7 августа на встрече с британским послом Фионной Гибб, передает БелТА.

Александр Лукашенко (cc) Okras

Лукашенко заявил, что не является сторонником распада ЕС, хотя это может показаться странным из-за «зла» в виде санкций и критики в его адрес со стороны содружества. Евросоюз политик назвал одной из «опор планеты».

«Евросоюз — опора планеты. Вместе с США, Китаем, Индией, Россией», — отметил он.

Белорусский лидер признался в «двойственном чувстве» в связи с Brexit. Самостоятельность Лондона даст большие возможности для развития отношений с Минском, контакты стран могут стать более интенсивными, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко назвал, по его мнению, общую беду Белоруссии и ЕС. Это Украина, которая нуждается в поддержке, пояснил он.

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